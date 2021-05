Um fato misterioso aconteceu em uma escola na cidade de Sobral!





Pai flagrou uma cena "inexplicável” numa foto feita há duas semanas. No registro, o pai deixa seu filho no colégio no primeiro dia de aula do ano letivo de 2021, na imagem aparece uma "pessoa" com roupa na cor branca.





O pai da criança relatou para nossa reportagem que, no local não existia nenhum objeto que pudesse refletir a imagem de outra pessoa.