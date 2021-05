Prefeitura de Sobral inicia sorteio das casas do Jatobá Residence; 58 famílias são beneficiadas com a ação

Prefeitura de Sobral iniciou, nesta quarta-feira (12/05), no auditório do paço municipal, o sorteio (definição) das casas para os beneficiários do Jatobá Residence (Cohab II), que vai abrigar 54 famílias realocadas para a construção do Parque Evangelina Sabóia e 4 famílias realocadas para a urbanização do Parque Estação Belchior (antiga estação ferroviária).





A entrega do residencial, que está em fase de finalização, foi anunciada pelo prefeito Ivo Gomes, nesta quarta-feira, durante visita ao residencial, onde esteve acompanhado pela secretária dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social, Andrezza Coelho, e pelo secretário da Infraestrutura, David Bastos.









JATOBÁ RESIDENCE





As 58 novas unidades habitacionais são exclusivas para pessoas que tiveram que deixar a antiga moradia, em locais degradados, para dar espaço para a construção de dois importantes espaços de convivência: parques Evangelina Sabóia (Sinhá Sabóia) e Estação Belchior (Centro).





Entre o período de desocupação das casas e a entrega do residencial, as famílias foram assistidas pela Prefeitura, por meio da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social (Sedhas), com a concessão de um “aluguel social”, destinado a, neste caso, famílias em situação de desalojamento temporário, que já se encontravam cadastradas em programas habitacionais, e que estavam em processo de reassentamento para novas unidades habitacionais.









NOVOS ESPAÇOS DE LAZER





Parque Evangelina Sabóia: o equipamento, de 43.573,06 m², quando concluído, contará com academia ao ar livre, playground, anfiteatro, quadra de esportes, quadra de vôlei de areia, ciclovia, estacionamento, praças, espaços de convivência e padronização das calçadas. As obras incluíram ainda a desobstrução e limpeza da área alagadiça (ampliando suas dimensões) e ampliação da vegetação através do plantio de árvores.





Parque da Estação Belchior: com área de 36.700 m², o local está sendo requalificado para que a população possa ocupá-lo de forma mais segura e agradável. O parque receberá 6 mil m² de piso intertravado, granito, areninha de 3 mil m² com vestiário, quadra de esportes, pista de skate, 54 boxes para comercialização, guarita, banheiros, academia ao ar livre, playground, iluminação em LED e com um terminal rodoviário que poderá receber 41 ônibus de pequeno e médio porte.