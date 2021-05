PF prende suspeito de "planejar" ataque terrorista no Brasil

Nesta quarta-feira (19), a Polícia Federal (PF) cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão da operação Eufrates, que investiga a promoção ao terrorismo no Brasil. Os mandados foram cumpridos no interior de Minas Gerais. De acordo com a corporação, uma pessoa foi presa.





A PF informou que o suspeito é um homem de Governador Valadares que promoveu uma organização terrorista e também planejou atentados contra pessoas no país.





Ele não teve a identidade reveladas.





Em nota, a corporação afirmou que os ” fatos investigados até o momento indicam que o investigado possa ter sido recrutado e radicalizado por meio virtual, professando uma visão religiosa extremista e violenta”.





Um celular e um notebook foram apreendidos com o homem.





Ainda em nota, a PF disse que o “nome da Operação é uma referência ao Rio Eufrates, que banha a cidade de Raqqa, na Síria, uma das principais cidades tomadas pelo Estado Islâmico”.





