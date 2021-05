URGENTE: Maranhão registra primeiro caso da variante indiana no Brasil

Apontada como variante de preocupação global pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a cepa indiana da Covid-19 foi registrada pela primeira vez no Brasil. O governo do Maranhão comunicou nesta quinta-feira (20) que a mutação B.1.617 foi identificada em um paciente indiano de 54 anos, que estava à bordo do navio MV Shandong Zhi, no litoral do estado.





Segundo o secretário da Saúde do Maranhão, Carlos Lula, o homem relatou os primeiros sintomas da doença em 4 de maio. Após evolução do quadro, ele foi levado de helicóptero até um hospital privado da rede São Luís, na sexta-feira (14).





Toda a tripulação do navio se encontra isolada, e não possui permissão para desembarcar em terras maranhenses. Ainda conforme o secretário, 100 pessoas que tiveram contato com os tripulantes serão testadas, acompanhadas, e cumprirão quarentena.





O Instituto Evandro Chagas realizou o sequenciamento genômico de 6 das 15 amostras estudadas, e todas confirmaram a variante B.1.617. A nova cepa preocupa a OMS por apresentar características que indicam alta transmissibilidade. (Pleno News)