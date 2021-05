POLÍCIA CIVL DE CAMOCIM JÁ RECUPEROU 27 CELULARES ROUBADOS/FURTADOS EM 2021

Policiais Civis da 5ª Delegacia Regional de Camocim recuperaram 27 aparelhos celulares provenientes de roubos e furtos durante o período de janeiro a abril do corrente ano.





Os celulares foram restituídos aos donos, após a realização de diligências policiais com a finalidade de recuperar os bens.





“Essas apreensões são decorrentes de diligências realizadas pelos policiais da Delegacia Regional de Camocim com o objetivo de recuperar o bem às vítimas. Em todo boletim de ocorrência de roubo ou furto de celular, pegamos o máximo de informações possíveis para individualizar o aparelho, principalmente o IMEI. Com base nesses dados e nas investigações, é possível recuperar os aparelhos e devolvê-los aos seus proprietários”, ressalta Dr. Herbert Ponte e Silva, Delegado Regional de Camocim.





Devido à pandemia da Covid-19 e o respeito às medidas sanitárias, a Polícia Civil orienta as vítimas que registrem um Boletim Eletrônico, através delegacia eletrônica , relatando o máximo de informações possíveis sobre a ocorrência. Essas informações auxiliarão o trabalho das equipes policiais elucidando os casos, prendendo os suspeitos de crimes, localizando os aparelhos celulares e, por fim, restituindo os dispositivos aos seus donos.





O que fazer?





Para fazer o BO no site da Delegacia Eletrônica (Deletron) , é necessário fornecer nome completo; CPF do titular da linha habilitada no aparelho subtraído; endereço; data e horário do crime; número do telefone; e o número do IMEI do aparelho, quando possível. O procedimento também pode ser feito fisicamente nas delegacias de todo o Estado.





Para consultar se o seu aparelho celular possui procedência legal, a Polícia Civil aconselha o cidadão a acessar o site da Anatel e inserir os dados do IMEI do celular. No site da Anatel , é possível verificar a situação do dispositivo. Se a pesquisa apresentar o resultado “até o momento o IMEI informado não possui restrições de uso” é sinal que o aparelho não possui restrições.





Verifique o IMEI





Para consultar o IMEI, a vítima pode encontrar o número na caixa do aparelho celular, no adesivo que fica por trás da bateria ou digitando *#06# no dispositivo. Celulares com entrada para dois chips possuem dois números de IMEI, sendo necessário verificar em ambos os chips. Anote e guarde os números em um local seguro. Se for vítima de roubo ou furto, não se esqueça de mencionar a numeração na hora de registrar o boletim de ocorrência.