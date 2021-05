Oficial: Neymar renova contrato com o PSG até 2025 e diz: "Estou muito feliz em Paris"

Em Paris desde a temporada 2017/18, atacante brasileiro tem no currículo dez títulos pelo clube francês, com 114 jogos e 89 gols; Presidente diz estar "orgulhoso" com o acerto.





Agora é oficial! O atacante Neymar renovou neste sábado o seu contrato com o Paris Saint-Germain até 2025. O antigo vínculo do brasileiro com o clube francês ia até junho de 2022.

Desde que chegou ao PSG, na temporada 2017/18, Neymar disputou 114 jogos, marcou 89 gols e conquistou 10 títulos: três edições do Campeonato Francês, duas Copas da França, duas da Copa da Liga Francesa, e três Supercopas da França.





- É um grande prazer estender a aventura no Paris Saint-Germain - disse Neymar, após assinar seu novo contrato.





- Estou muito feliz em Paris. É um verdadeiro orgulho fazer parte deste grupo, trabalhar com estes jogadores, com este grande treinador e fazer parte da história deste clube. São essas coisas que me fazem acreditar ainda mais neste grande projeto. Aqui cresci como pessoa, como ser humano e também como jogador. Estou muito feliz por estender meu contrato e espero ganhar muitos mais troféus aqui - completou Neymar, ao site oficial do PSG.









O presidente do PSG também celebrou o acerto.





- O centro de gravidade do nosso ambicioso plano de crescimento do PSG está no coração, no talento e no envolvimento total dos nossos jogadores. Tenho orgulho de ver Neymar reafirmar hoje seu compromisso de longo prazo, até 2025, com a família Paris Saint-Germain, cujos fãs ele continuará encantando. Ficamos muito felizes em vê-lo continuar fazendo parte do nosso projeto e conosco por muitos anos - salientou Nasser Al-Khelaïfi.









Fim das especulações?





Com a renovação, supostamente acabam as especulações sobre um possível retorno de Neymar ao Barcelona. Supostamente porque, afinal, em junho de 2016, Neymar teve sua renovação anunciada com o clube catalão até 2021. No entanto, um ano e dois meses depois, acabou comprado pelo PSG por 222 milhões de euros...









Situação do PSG na temporada





Fora da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain ainda tenta nesta atual temporada o título do Campeonato Francês. O time de Neymar, Mbappé e companhia está na vice-liderança, com 75 pontos, quatro pontos atrás do Lille. Faltam três rodadas para o fim da competição, e neste domingo o PSG enfrenta o Rennes.









Na quarta-feira da semana que vem, o compromisso é contra o Montpellier, pela semifinal da Copa da França.





(Globo Esporte)