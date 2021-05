Polícia divulga nomes dos mortos no Jacarezinho e diz que todos eram ligados ao crime

No final da tarde deste sábado (8), a Polícia Civil do Rio de Janeiro finalizou o trabalho de identificação dos mortos durante operação na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, na última quinta-feira (6). Com exceção do inspetor policial André Leonardo de Mello Frias, todos têm ligação com o crime.





No total, incluindo o policial civil (André Frias), foram 28 mortos na ação e não 29, como informado anteriormente. A polícia afirmou que o equívoco ocorreu porque dois corpos que não estavam identificados no hospital já tinham sido identificados pela delegacia de homicídios, o que provocou a contagem dupla.





Veja os nomes:

Bruno Brasil

Caio Da Silva Figueiredo

Carlos Ivan Avelino Da Costa Junior

Cleyton Da Silva Freitas De Lima

Diogo Barbosa Gomes

Evandro Da Silva Santos

Francisco Fábio Dias Araújo Chaves

Guilherme De Aquino Simões

Isaac Pinheiro De Oliveira

John Jefferson Mendes Rufino Da Silva

Jonas Do Carmo Santos

Jonathan Araújo Da Silva

Luiz Augusto Oliveira De Farias

Márcio Da Silva Bezerra

Marlon Santana De Araújo

Matheus Gomes Dos Santos

Maurício Ferreira Da Silva

Natan Oliveira De Almeida

Omar Pereira Da Silva

Pablo Araújo De Mello

Pedro Donato De Sant’ana

Ray Barreiros De Araújo

Richard Gabriel Da Silva Ferreira

Rodrigo Paula De Barros

Rômulo Oliveira Lúcio

Toni Da Conceição

Wagner Luiz Magalhães Fagundes Fonte: Gazeta do Brasil