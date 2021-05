Concursos abertos somam mais de 9,4 mil vagas na semana

Mais de 9 mil vagas estão disponíveis em concursos por todo país. Veja as principais seleções que estão com inscrições abertas!





A semana começa com 9,4 mil vagas em concursos abertos pelo país. Quem deseja ingressar no serviço público encontra oportunidades nas áreas administrativas, de Educação, Saúde, Segurança, entre outras.





Os cargos de nível fundamental representam 37,37% das chances disponíveis, seguidos pelos de nível superior com 32,34% e nível médio com 24,01%. Há ainda 6,29% das vagas para quem tem curso técnico.





Apenas o Sudeste concentra mais de 75% da oferta da semana. Porém, em todas as regiões há concursos abertos. Para você não perder nenhum deles, Folha Dirigida preparou uma lista com as principais seleções com inscrições em andamento. Confira:





Concursos com últimos dias de inscrição





Cress DF





Na segunda-feira, 10 de maio, serão encerradas as inscrições do concurso Cress DF. Estão disponíveis 45 vagas para níveis médio e superior. Os interessados devem se cadastrar pelo site do Instituto Quadrix, o organizador da seleção





O Conselho Regional de Serviço Social da 8ª Região, sediado no Distrito Federal, tem oferta para três cargos e 15 vagas para cada um deles. As chances são para contratação pelo regime celetista.





Os salários são de R$1.741 e R$3.800 para nível médio e superior, respectivamente.









CRBM4





O dia 10 de maio também será o último para se candidatar ao concurso CRBM4 (Conselho Regional de Biomedicina da 4ª Região), no Pará. A oferta é de 130 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior.





As carreiras contam com remunerações de até R$4,4 mil mais benefícios. As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Quadrix , banca organizadora.









Quem tem ensino médio completo, por exemplo, pode concorrer a agente administrativo e recepcionista. Os salários serão de R$2.00,73 e R$1.600, respectivamente.









Cremese





No Nordeste, também tem concurso com inscrições finalizando esta semana. Os interessados em ingressar no Conselho Regional de Medicina de Sergipe têm até segunda, 10 de maio, para realizar a candidatura.





São 40 vagas efetivas para cargos de níveis médio e superior, sendo uma imediata e o restante para formação de cadastro de reserva. Os ganhos chegam a R$4.892,16.





As vagas são para lotação na cidade de Aracaju SE, com contratação pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que garante os direitos previdenciários. As inscrições são pelo site do Instituto Quadrix , organizador.









Porto Alegre RS





A Prefeitura de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, recebe inscrições em processo seletivo para Secretaria de Saúde até terça-feira, 11. Os cadastros devem ser feitos pelo site da própria prefeitura





As oportunidades são em cargos da área da Saúde para atuar por tempo determinado. A oferta é de 80 vagas, sendo 61 para técnico de enfermagem e 19 para auxiliar de farmácia. Ambos têm jornada de 30 horas semanais, com salários de R$1.344,71 a R$1.613,01, respectivamente.





A lotação dos aprovados será nas áreas de Atenção Primária e Vigilância em Saúde, Urgência/ Emergência e Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul.









Concursos que abrem inscrições nesta semana





Apex-Brasil





A Agência de Promoção de Exportações do Brasil abriu novo concurso público. A oferta é para assistente - apoio administrativo (uma vaga mais Cadastro de Reserva) e para analistas - Negócios Internacionais (cadastro reserva). Os salários chegam a R$7.654,75.





Os aprovados em cadastro de reserva poderão ser convocados durante todo o prazo de validade da seleção, a depender da necessidade e do orçamento disponível.





As inscrições para o concurso Apex-Brasil serão abertas a partir das 10h de segunda-feira, 10, e ficarão disponíveis até o dia 31 de maio, por meio do Cebraspe , organizador.









Prefeitura de Cabedelo PB





Também na segunda, 10 de maio, serão abertas as inscrições do concurso para Prefeitura de Cabeledo, na Região Metropolitana de João Pessoa. Os interessados nas 84 vagas disponíveis poderão se candidatar até 11 de junho, pelo site da Facet Concursos , banca organizadora.





Todas as chances são efetivas para ingresso na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de médico. Para se candidatar é necessário ter ensino superior completo em Medicina com Registro no Conselho Regional (CRM ) e residência na área que deseja atuar.





Há reserva de vagas para pessoas com deficiência. Os salários são de R$1.401,43 para jornada de 20 a 40 horas de trabalho por semana, mais plantões e gratificações.









EsPCEx





O concurso EsPCEx 2022 abrirá as inscrições no dia 11 de maio, por meio do site da Escola Preparatória de Cadetes do Exército . Os cadastros podem ser realizados até 14 de junho.





São oferecidas 440 vagas imediatas, das quais 400 para homens e 40 para mulheres. Para concorrer é preciso ter o nível médio completo ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio.





Além da escolaridade, os participantes devem ter idade entre 17 e 22 anos (completados até 31 de dezembro do ano da matrícula) e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.





Ao ser aprovado no concurso, o jovem ingressa no posto de aluno. No decorrer do primeiro ano de formação, recebe um soldo de R$1.185. Já nos demais quatro anos, passa para o posto de cadete com soldo no valor de R$1.630.





Com a conclusão do curso, o cadete será declarado Aspirante a Oficial, sendo-lhe conferida, após a colação de grau, a graduação de Bacharel em Ciências Militares. Neste posto, o soldo passa para o valor de R$7.315.









Outros concursos abertos pelo país





Unicamp





A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo, recebe inscrições em novo concurso público para técnico-administrativos. No total, são disponibilizadas dez vagas imediatas para carreiras dos níveis médio/técnico e superior.





As oportunidades são para lotação nos campi de Campinas, Limeira e Piracicaba. É possível atuar ainda no Colégio Técnico de Limeira (Cotil), regido pela Unicamp. As jornadas de trabalho serão de 24 a 40 horas por semana, a depender do cargo.





As inscrições do concurso podem ser feitas até 24 de maio, pelo portal da Fundação Vunesp , banca organizadora.

MP AP





O Ministério Público do Amapá está com inscrições abertas no concurso MP AP para promotor de justiça substituto. Ao todo, são nove vagas para carreira, que exige Bacharelado em Direito com, pelo menos, três anos de atividade jurídica. Os vencimentos iniciais são de R$30.404,42.





Há reserva para pessoas com deficiência e negros. A contratação dos aprovados será pelo regime estatutário, que garante a estabilidade empregatícia. As inscrições podem ser realizadas até 19 de maio, pelo site do Cebraspe , banca organizadora.





O MP do Amapá também realiza concurso para técnicos e analistas ministeriais, cujo prazo para se candidatar já está encerrado.









Depen Temporários





Departamento Penitenciário Nacional (Depen) também tem seleção aberta para contratação de temporários. São 107 vagas para profissionais das áreas de Engenharia e Arquitetura.





O objetivo é atender a encargos temporários de obras e serviços de engenharia destinados à construção, reforma, ampliação e aprimoramento de estabelecimentos penais, no âmbito do





Além das 107 oportunidades imediatas, haverá outras 1.070 chances para formação de um cadastro de reserva. É possível se candidatar até o dia 16 de maio, pelo portal do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) , organizador.





(Folha Dirigida)