Aranhas “gigantes” aterrorizam moradores de bairro em BH

Moradores de Buritis, bairro nobre em Belo Horizonte, têm sido visitados por aranhas “gigantes” assustadoras. Com cerca de 15 centímetros, os aracnídeos são do tipo “armadeiras”, que além de venenosas, possuem picada dolorosa.





Flávia Prado foi uma das pessoas que se deparou com o animal em sua residência. Em entrevista ao UOL, ela relatou que avistou o bicho escalando o teto de seu apartamento no 8º andar de uma área urbanizada.





– Fiquei muito desesperada! Como tenho filhinhas pequenas, eu logo pensei: vai matar minhas meninas! – declarou.





Renata Viol de Barros, de 37 anos, também foi surpreendida pela visita indesejada. A gerente comercial encontrou o bicho no canto do espelho de seu banheiro logo após retirar sua filha de um ano do banho. Ela conta que a aranha era marrom, tinha pelos pelo corpo e patas dianteiras duplas.





Renata entrou imediatamente em contato com o Corpo de Bombeiros e com uma empresa de dedetização, porém, foi informada de que os funcionários e agentes não realizam a captura. Ela e seu marido, Eduardo Barros, precisaram montar sozinhos uma estratégia para capturar o animal.





– Pensamos em evitar matá-la, mas não era possível porque ela estava no alto. Tinha chances dela pular em nós ou fugir. Fechamos todas as portas, meu parido pegou a vassoura e eu peguei um vidro de inseticida. Acertamos ela várias vezes e, ainda assim, ela não morria. Foi aterrorizante, mas tivemos que manter a calma e o sangue frio para não assustar a nossa filha que estava em casa.





Renata e o marido conseguiram matar a aranha e descartá-la. Uma foto registrada pela família foi compartilhada em uma página do bairro nas redes sociais, e relatos de outros moradores da região começaram a surgir.





RECOMENDAÇÕES





Aranhas do tipo armadeiras são da espécie Phoneutria sp, e as consequências da picada variam conforme cada pessoa, porém, pode ser mais grave em acidentes com crianças. Os sintomas incluem dor, inchaço e vermelhidão no local, aceleração cardíaca, aumento de pressão, vômito e diarreias.





Especialistas recomendam que em casos de picadas, o ideal é capturar o animal para que os médicos utilizem o remédio mais adequado no tratamento.