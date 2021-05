Destroços do foguete chinês caem perto das Ilhas Maldivas

Os destroços do foguete chinês Long March 5B, que estavam a caminho da Terra e causaram expectativa na última semana sobre qual seria o lugar em que cairiam, finalmente alcançaram nosso planeta. De acordo com a agência espacial chinesa, as partes do equipamento “aterrissaram” no Oceano Índico, a oeste das Maldivas.





Os pedaços do Long March 5B, de 18 toneladas, cuja maior parte dos componentes foi desintegrada na reentrada na atmosfera terrestre, reentraram na atmosfera às 10h24, horário de Pequim, final da noite de sábado (8) no Brasil, informou o Escritório Chinês de Engenharia Espacial em um comunicado.





As coordenadas informadas, de 72,47° de longitude leste e 2,65° de latitude norte, colocam o ponto de impacto no oceano, a oeste do arquipélago das Maldivas. O Space-Track, baseado em dados militares dos Estados Unidos, também confirmou a entrada na atmosfera da nave descontrolada e o local da queda.





As autoridades chinesas alegaram que o giro fora de controle do segmento do Long March 5B representou pouco perigo. O país asiático colocou em órbita o primeiro módulo de sua estação espacial em 29 de abril, graças ao foguete Long March 5B – o mais poderoso e imponente lançador chinês. Foi a 1ª parte deste foguete que retornou à Terra. (Pleno News)