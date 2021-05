Prefeitura abre seleção para profissionais de nível médio e superior para a Secretaria da Saúde

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secrtaria Municipal da Saúde (SMS), está com inscrições abertas para o processo seletivo para formação de cadastro de reserva para profissionais da saúde. As vagas são para cinotécnico e recepcionista, de nível médio, e para médico especialista, de nível superior. As remunerações variam de R$ 1.200,00 a R$ 6.200,00





As inscrições deverão ser efetuadas por e-mail ( inscricoesedital112021.espvs@gmail.com ), até 4 de junho, das 8h às 17h. O processo seletivo será de fase única: avaliação curricular (análise e pontuação de títulos e documentos).





Todos os resultados serão divulgados no site da Secretaria da Saúde





CRONOGRAMA





Até 4 de junho - Inscrições

8 de junho – Divulgação do resultado das inscrições

9 de junho – Interposição de recursos

11 de junho – Resultado dos recursos

14 a 18 de junho – Avaliação curricular

21 de junho – Resultado da avaliação curricular

22 de junho – Interposição de recursos contra resultado da avaliação curricular

24 de junho – Resultado dos recursos e resultado final