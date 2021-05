PDT se une a Bolsonaro pelo voto impresso nas eleições 2022

Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, partido de Ciro Gomes, divulgou um vídeo nas suas redes sociais defendendo o voto impresso - o presidente Jair Bolsonaro também é a favor da medida. "Sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem a recontagem, a fraude impera" diz Lupi ao final do vídeo do PDT.





No vídeo, Lupi diz que Leonel Brizola, líder histórico do PDT, defendia a impressão do voto desde o surgimento da urna eletrônica. "Hoje algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo, que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional, e o Tribunal [Superior Eleitoral] não quis fazer porque disse, na época, que não tinha recursos para fazer."





A proposta de emenda à Constituição (PEC) sobre o voto impresso é analisada em uma comissão especial na Câmara dos Deputados.





Durante cerimônia dos 25 anos da urna eletrônica o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luis Roberto Barroso, defendeu o sistema de votação atual e chamou de "discurso político" o voto impresso.