Prefeitura de Sobral inicia segunda entrega de kits de alimentação escolar

A Secretaria da Educação de Sobral iniciou, na segunda-feira (03/05), a segunda entrega deste ano de kits de alimentação escolar, beneficiando as famílias dos estudantes matriculados nas escolas municipais. Cada kit tem cinco itens, que podem ser: arroz, feijão, açúcar, macarrão, farinha de milho, biscoito doce ou achocolatado.





A distribuição segue até o dia 21 de maio, atendendo 27.359 famílias da sede e distritos de Sobral. Os kits são entregues em todas as escolas municipais, que recebem as famílias com data marcada, de forma organizada e obedecendo os protocolos sanitários.





As famílias em maior vulnerabilidade social também recebem frutas da agricultura familiar, como banana, mamão, laranja, manga, goiaba, além de cheiro verde. Semanalmente, também são entregues 5.598 litros de leite para as famílias em situação de vulnerabilidade social com filhos matriculados nas escolas da sede de Sobral, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal, na modalidade leite.