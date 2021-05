Polícia Civil do Ceará localiza crianças raptadas pelo pai em Jijoca de Jericoacora

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) localizou, nesta quinta-feira (06), as duas crianças que foram raptadas pelo pai, no último domingo (2), no município de Jijoca de Jericoacoara, Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17) do Estado. As duas meninas, de 4 e 3 anos, foram localizadas por policiais civis do Ceará que viajaram até a cidade de Senhor do Bonfim na Bahia, onde elas estavam com o pai. A ação policial contou com o apoio da Polícia Civil da Bahia.





O homem foi preso e com ele foram apreendidas duas armas - um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 22 - e a quantia de R$ 12 mil. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) mobiliza o retorno das crianças para o Ceará. Mais informações serão divulgadas logo mais na sede da SSPDS.