Número de mortos em operação policial no RJ aumenta para 25

O número de mortos durante a operação policial realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro no Jacarezinho, Zona Norte da capital, aumentou para 25 no início da tarde desta quinta-feira (6). De acordo com a corporação, entre os mortos estão o policial André Frias, baleado na cabeça, e outras 24 pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas.





Batizada de Excerptis, a ação desta manhã tinha como objetivo investigar o aliciamento de crianças e adolescentes para ações criminosas. De acordo com a polícia, o tráfico da região adota táticas de guerrilha, com o uso de armas pesadas e homens fardados.





A corporação informou que as crianças e os adolescentes aliciados para o crime estariam participando de atos como assassinatos, roubos e até sequestros de trens da Supervia. O Jacarezinho é considerado uma base do Comando Vermelho, maior facção do tráfico no Rio.





De acordo com o portal G1, outros dois policiais ficaram feridos na operação. Além dos agentes, dois passageiros dentro de um vagão da Linha 2 do metrô foram feridos, após uma bala perdida estilhaçar uma janela, mas sobreviveram. Também não havia informações sobre o quadro de saúde deles. Um morador foi atingido no pé, dentro de casa, e passa bem.





Em uma quebra de dados telemáticos autorizada pela Justiça, a polícia identificou 21 integrantes do grupo criminoso, todos responsáveis por garantir o domínio territorial da região com utilização de armas de fogo. Os agentes ainda identificaram uma estrutura típica de guerra, provida de centenas de “soldados” munidos com fuzis, pistolas, granadas, coletes balísticos e roupas camufladas.