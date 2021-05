Prefeitura de Sobral realiza mutirão de vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira (28/05)

Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizará, nesta sexta-feira (28/05), das 8h às 12h, mais um mutirão de vacinação para aplicação da primeira e segunda dose da vacina contra a Covid-19. A ação acontecerá nos 39 pontos de vacinação da sede e dos distritos.





A primeira dose será para o público de 50 a 59 anos com comorbidades; e para o público de 18 a 59 anos com: Síndrome de Down, deficiência permanente, pessoas com HIV, doença renal crônica em diálise e pessoas com ostomia respiratória. Todos devem estar cadastrados na plataforma VacinaSol. Já a segunda dose será destinada para as pessoas que receberam a primeira aplicação da vacina AstraZeneca/Fiocruz até o dia 6 de março.





Para quem vai receber a vacina pela primeira vez, é necessário levar CPF, cartão do SUS, laudo ou atestado médico.





A SMS alerta que pessoas que tomaram a vacina contra a gripe há menos de 14 dias não podem receber a vacina contra a Covid-19. É necessário aguardar o período de duas semanas.









LOCAIS DE VACINAÇÃO









Sede





Alto da Brasília - Escola Raul Monte

Alto do Cristo - Escola Cirão

Caic - Escola Trajano de Medeiros

Caiçara - Creche Miguel Silva

Campo dos Velhos - Escola José da Matta

Centro - Palácio de Ciências e Línguas estrangeiras

Coelce - Escola Antenor Naspoline

Cohab I e Sinhá Sabóia - Escola Carlos Jereissati

Cohab II - Escola Paulo Aragão

Cohab III - Escola Maria Dias

Dom Expedito - Escola Padre Osvaldo Chaves

Estação - Escola Dinorah Ramos

Expectativa - Escola Antônio Mendes Carneiro

Junco - Escola Netinha Castelo

Padre Palhano - Escola Padre Palhano

Pedrinhas - IFCE

Recanto I e II - Estação da Juventude da Vila Recanto

Santo Antônio- Creche Maria Luciana

Sumaré - Escola José Parente Prado

Tamarindo - ECOA

Terrenos Novos I - Escola Mocinha Rodrigues

Terrenos Novos II - Escola Yedda Frota

Vila União - Praça da Juventude









Distritos





Aprazível - Escola Antônio Custódio

Aracatiaçu - Escola Maria de Lurdes Vasconcelos

Baracho - Escola José Leôncio

Bilheira - Escola Araújo Chaves

Bonfim - Escola Elda Cavalcante

Caioca - Escola Manoel Marinho

Caracará - Escola Odete Barroso

Jaibaras - Escola Leonília Parente

Jordão - Escola José Inácio

Patos - Escola Deliza Lopes

Patriarca - Escola Pery Frota

Rafael Arruda - ETI Francisco das Chagas

São Francisco - Escola Jacira Mendes

São José do Torto - Escola Elpídio Ribeiro

Salgado dos Machados - Quadra Francisco Santana Melo

Taperuaba- Escola Deputado Cesário Barreto