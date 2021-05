PRF promove evento de educação para o trânsito em Sobral

Na tarde do dia de hoje, 19 de maio de 2021, PRF promoveu uma ação conjunta com os órgãos do DETRAN e do Corpo de Bombeiros em função do MAIO AMARELO, movimento internacional de conscientização da sociedade para redução de acidentes.

Com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto número de óbitos e feridos em decorrência dos acidentes de trânsito no Brasil e no mundo e imbuídos nesse intento foi montada uma cena de acidente com veículo acidentado para convidar à reflexão os ocupantes de veículos abordados para passarem por fiscalização de rotina pelos agentes.

Na ocasião foram abordados e fiscalizados diversos veículos dentre motocicletas, automóveis, microonibus e ônibus, e com um trabalho de sensibilização das pessoas dentre condutores e passageiros, os quais receberam palestras rápidas ministradas pelos servidores das três instituições envolvidas.

Os temas gravitaram em torno das principais causas de acidentes, condutas a serem adotadas e cuidados no ato de prestar socorro. Também foram distribuídos bottons, planfletos e cartilhas produzidos pela PRF e pelo Detran.

Esse trabalho incessante da PRF busca aumentar a segurança viária, evitando acidentes, feridos e mortes.