RAIO prende homem com arma de fogo em Sobral

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu na noite desta segunda-feira, 24, Ridys Guehnnen Henrique de Araújo (30), após denúncia relatando que um suspeito de homicídio estaria armado em residencial na cidade de Sobral-CE.





Por volta das 23h00 de ontem, equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) recebeu informação de que um suspeito de homicídio estaria com arma de fogo em uma casa em residencial no bairro Caiçara da cidade de Sobral-CE. Os policiais militares foram até o local e se depararam com o apartamento aberto, estando Ridys em um quarto e imediatamente sacando uma arma e disparando sem êxito contra a composição, uma vez que o revólver apresentou pane. O suspeito conseguiu pular uma janela com a arma na mão, momento em que os policiais efetuaram um disparo para cessar a ameaça iminente, atingindo o suspeito, que foi socorrido para unidade hospitalar.





A equipe foi até a Delegacia de Sobral com o revólver calibre .38 e quatro munições falhadas utilizada pelo suspeito, que foi autuado por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.





Assessoria de Comunicação da PMCE