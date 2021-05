Repórter Fernando Caetano, ex-Fox e ESPN, morre aos 50 anos

O mundo esportivo brasileiro amanheceu de luto e mais triste neste domingo (9) com a notícia da morte do carismático e sempre sorridente repórter Fernando Caetano, ex-ESPN e Fox Sports Brasil. As causas da morte não foram divulgadas, mas o jornalista havia sofrido um infarto há 15 dias e estava em recuperação.





Natural de Marília, interior de São Paulo, o repórter trabalhou por anos na ESPN, depois mudou-se para a Fox Sports, da qual acabou saindo após reformulação do grupo Disney no fim do ano. Formado pela PUC de São Paulo, Fernando Caetano iniciou a carreira na rádio Jovem Pan, antes de brilhar na televisão.





Atualmente morava com os pais em sua cidade natal, onde desenvolvia novos projetos para retomar a carreira. Fernando era o tipo de repórter que todo mundo gostava. Sempre com sorriso no rosto, demonstrando alto astral e esbanjando alegria, fazia do jornalismo algo fácil. De voz marcante, não tinha medo de perguntar.





A morte ocorreu nesta madrugada e muitos amigos, familiares e jornalistas lamentaram a precoce perda. A irmã Simone foi quem deu a triste notícia pelas redes sociais. Diversos jornalistas fizeram questão de prestar homenagem ao repórter e solidariedade à família. Clubes de futebol também lamentaram a perda.





– O Corinthians lamenta a morte do repórter Fernando Caetano, que nos últimos anos passou por FOX Sports e ESPN Brasil, dentre outros veículos. O clube se solidariza com a perda e deseja força aos parentes e amigos do jornalista – postou o clube.





*Estadão