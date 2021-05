Senador Girão denuncia "guerra obsessiva" contra Bolsonaro na CPI: “Não aceitaram que ele venceu a eleição”

Nesta terça-feira (18), durante depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na CPI da Covid, o senador Eduardo Girão afirmou que a comissão é a primeira da história que “simplesmente fecha os olhos para a corrupção”.





O congressista afirma que “é a terceira semana de oitivas e a gente espera, cobra, que possamos rastrear os bilhões de reais enviados”.





Girão defendeu a relevância da pacificação do país, dizendo:





“Einda existe uma guerra obsessiva aqui nesta Casa, visando um projeto de poder. Com todas as críticas que eu tenho ao presidente da República, ainda não aceitaram que ele venceu a eleição”. O senador pediu moderação nas acusações, e afirmou: “vejo, com todo o respeito a quem pensa diferente, muita hipocrisia. (…) Isso contamina o ambiente democrático”.