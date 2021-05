Surto de sarna humana surge no litoral de São Paulo: o que é a doença e como ela é tratada?

A população da cidade de Praia Grande localizada no litoral paulista está sofrendo com uma séria doença. Foram relatados pelos moradores, casos de reinfecção de escabiose, conhecida popularmente como sarna humana. Uma equipe de saúde esteve no local nesta última terça-feira, 25 de maio.





O surto da sarna humana na comunidade Vila Mirim ganhou notoriedade nas redes sociais em virtude da divulgação da voluntária Patrícia Ogna Patrali. Ela pediu ajuda ao poder público para poder conseguir atendimento e medicação adequada à população do local, que reclamaram sobre a falta de medicamentos nos postos de saúde do município.





A população local relatou casos de infecção da doença em todas as famílias que vivem na comunidade. Os moradores reclamaram que sem ter acesso ao tipo de tratamento adequado para tratar a enfermidade, o número de pessoas que foram infectadas subiu ainda mais, enquanto os que foram curados pegam os ácaros novamente.





Uma criança de apenas quatro anos de idade acabou sendo contaminada pela doença mais de cinco vezes em um intervalo de dois meses, de acordo com a informação da mãe. Após o caso ganhar repercussão na mídia, a prefeitura da cidade fez uma ação na comunidade, por meio da Sesap – Secretaria de Saúde Pública.





A ação realizada contou com a participação de uma equipe multiprofissional composta por 12 profissionais, assistente social, veterinários, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e assistentes.





Tratamento





O tratamento da sarna humana é feito com medicação de uso tópico que ajuda a curar as feridas. Também podem ser usados antibióticos se necessário. Contudo, o médico que vai prescrever o melhor tipo de tratamento para cada situação dependendo da gravidade.





(i7News)