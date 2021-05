Suspeito de matar escrivão da PCCE em Tauá é incluído na lista de mais procurados do Estado

O homem identificado como Antonio Josivan Lopes Silva (30), suspeito de matar um escrivão da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), tem imagem divulgada e passa a integrar a lista dos foragidos mais procurados do Ceará. As Forças de Segurança do Estado seguem em diligências ininterruptas a fim de capturar o indivíduo. O policial civil Aloizio Alves de Lima Amorim, de 60 anos, era escrivão da PCCE há 10 anos.





O crime ocorreu nessa sexta-feira (30), no município de Tauá – pertencente à Área Integrada de Segurança 22 (AIS 22) do Estado. O suspeito, que já responde a procedimentos policiais, entre eles, tráfico de drogas, homicídio e latrocínio, segue sendo procurado por meio de buscas que contam com equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará e uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





A SSPDS ressalta que o objetivo da divulgação é impulsionar denúncias que auxiliem na localização do investigado. A pasta reitera que todos os recursos disponíveis no Sistema de Segurança do Estado estão sendo empregados para que a prisão do suspeito aconteça o mais rápido possível, ao passo que lamenta profundamente a morte do policial civil Aloizio e se solidariza com sua família e amigos.





Denúncias





A Secretaria frisa que os trabalhos de levantamento para localizar o suspeito seguem intensos. A SSPDS coloca à disposição da população números de telefones 181, que é o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e o número (88) 98134-6884, da Delegacia Regional de Tauá, que também é o WhatsApp da unidade policial. O sigilo e o anonimato são garantidos.