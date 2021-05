Polícia Civil deflagra operação em Novo Oriente e Crateús e apreende três armas e mais de 20 kg de drogas

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrada, na manhã de hoje (4), nos municípios de Novo Oriente e Crateús, na Área Integrada de Segurança 16 (AIS 16) do Estado, resultou nas apreensões de mais de 20 quilos de drogas, três armas de fogo e centenas de munições. Ainda durante a operação, dois homens foram presos. As investigações que resultaram nas prisões estão relacionadas com os crimes de tráfico de drogas e homicídio ocorridos na região.





Na ofensiva policial, foi cumprido um mandado de prisão, além de oito de busca e apreensão. Klênio Carlos da Silva Martins (23), o “Bolacha”, foi capturado durante a ofensiva. O mandado em seu desfavor é referente a um crime de homicídio ocorrido em maio do ano passado, em Crateús, que vitimou um homem de 46 anos. As investigações apontam que o suspeito e seu irmão executaram a vítima após uma discussão em um bar, na zona rural do município.





Para o cumprimento do mandado de prisão, os policiais civis foram até a residência de Klênio, em Novo Oriente, onde o suspeito tentou fugir, mas foi localizado em uma residência vizinha. Na casa do alvo, foi encontrada uma pequena quantidade de drogas. Dando continuidade às apurações, os policiais civis seguiram até outro local que seria de propriedade do suspeito, e, com o uso de um cão farejador, localizaram 14 quilos de cocaína e 7,6 quilos de maconha – totalizando 21,6 quilos de entorpecentes, além de três armas – sendo uma pistola e dois revólveres -, 218 munições de calibre .40 e 9 milímetros. Todo o material estava escondido em um tambor enterrado dentro da propriedade situada nas imediações da localidade de Lagos dos Neres, zona rural de Novo Oriente.





Após a localização do material, Klênio foi conduzido à Delegacia Regional de Crateús, onde além do mandado de prisão cumprido, ele foi autuado em flagrante por tráfico e posse irregular de arma de fogo. As investigações seguem no sentido de identificar a origem da droga, bem como onde seria distribuída. Também será investigada a procedência das armas, visto que a pistola apreendida possui o brasão da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP).





Ainda durante o cumprimento de um dos mandados de busca, um homem, identificado como Moacir Filho Alves de Araújo (30) – sem antecedentes criminais – acabou preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Na residência dele, 68 munições de calibres 357 e 9 milímetros e uma pequena porção de maconha foram apreendidas. O homem também foi conduzido à delegacia, onde foi lavrado o flagrante.





Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 3692-3308, da Delegacia Regional de Crateús. A unidade policial também disponibiliza o telefone (85) 98616-6699, que é o número de WhatsApp para denúncias. O sigilo e o anonimato são garantidos.