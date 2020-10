Alerta para os pais: não coloque álcool em gel na mochila de seu filho por este motivo

O álcool em gel, não deve ser usado como parte dos acessórios de mochilas de crianças menores de 12 anos. Nessa idade, recomenda-se o uso apenas de água e sabão para higiene das mãos.





O perigo reside no fato de que as crianças não têm habilidades cognitivas suficientes, para compreender os riscos apresentados pelo álcool em gel. Nesta idade, pela curiosidade os pequenos podem consumi-lo, o que pode ter efeitos graves para a saúde. A cientista ainda ressaltou: “O álcool deve ser mantido fora do alcance das crianças.”





Nathália Sarkis, pediatra da Rede Hospitalar Santa Lúcia, recomenda o uso de álcool gel somente sob supervisão de um adulto.





Os funcionários da escola e professores devem prestar atenção quando a criança for lavar as mãos com água e sabão, para que o processo seja realizado corretamente.