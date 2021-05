Traficantes usam auxílio emergencial para acender churrasqueira

A operação Hot Money, que tem como objetivo apreender membros de uma organização criminosa pela proliferação do tráfico de drogas em Mato Grosso e Goiás, prendeu traficantes que usaram dinheiro do auxílio emergencial para acender uma churrasqueira, na cidade de Barra do Garças.





“Colhemos imagens com queima de dinheiro com carvão para acender fogo, muito provavelmente desses valores [do governo federal], uma vez que os valores capitalizados pelo crime são muito maiores que os auxílios emergenciais”, disse Murilo de Oliveira Freitas, delegado responsável pelo caso, ao RDNews.





Segundo Murilo, os envolvidos na ação não ganharam o benefício através de fraude, eles foram autorizados a receber a quantia por não serem escritos em nenhuma atividade formal.





(IstoÉ)