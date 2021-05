Carrasco! Gabigol decide de novo, e Flamengo conquista tricampeonato carioca

Na decisão entre os dois melhores times do Estado do Rio de Janeiro, prevaleceu aquele que, indiscutivelmente, conta com o melhor elenco e com os jogadores mais decisivos. Na individualidade de suas estrelas - em especial de Gabriel Barbosa, que viveu mais uma noite inspirada no ano -, o Flamengo venceu o Fluminense por 3 a 1 no Maracanã, garantindo a repetição de uma cena que nos cansamos de ver desde 2019: o Rubro-Negro erguendo uma taça de campeão.





Truncado do início ao fim, o segundo jogo da decisão começou com polêmica: antes dos 15' da primeira etapa, o Tricolor reivindicou marcação de pênalti por mão da bola de Willian Arão, lance ignorado pela arbitragem. O que o árbitro Bruno Arleu de Araújo não pôde ignorar foi a penalidade clara cometida por Marcos Felipe em Arrascaeta já na reta final do primeiro tempo, em mais uma saída afobada do arqueiro tricolor.





Gabigol, especialista em cobranças de pênaltis, não perdoou o erro do goleiro rival e abriu o marcador no Maracanã. Oportunista e com fome de gols, o camisa 9 ainda encontrou tempo para dobrar a liderança rubro-negra logo em seguida, chegando à marca de 10 gols anotados contra o Fluminense, sua segunda vítima favorita na carreira. O único adversário que, até aqui, sofreu mais tentos do jovem artilheiro rubro-negro foi o Palmeiras (11).





No início da segunda etapa, o Tricolor chegou a esboçar uma reação com Fred através de cobrança de pênalti, mas a verdade é que o time das Laranjeiras jamais ameaçou de fato a vitória rubro-negra: aos 41', João Gomes aproveitou rebote de Marcos Felipe e fechou o marcador em 3 a 1. Vitória indiscutível e título inapelável do dono do Rio de Janeiro.





Tricampeão carioca, o Rubro-Negro chegou à marca das 37 títulos estaduais, abrindo cada vez mais vantagem em relação ao próprio Fluminense, que estacionou nas 31 taças desde o ano de 2012.





(MSN)