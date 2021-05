TRAGÉDIA: ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO NO MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA

Trágico acidente foi registrado na noite desta quinta-feira (20), na BR222, nas proximidades do posto de combustível do Fernando.





A vítima foi identificada como Valdemir Custódio de Azevedo, 72 anos, comerciante, conhecido por Pompeu, esposo da Sra. Nicilda Portela, bastante conhecido no município de Frecheirinha e região.





O Sr. Valdemir conduzia sua bicicleta, quando se envolveu em um sinistro com um veículo GM S10. Infelizmente, Valdemir morreu no local do acidente.