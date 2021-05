Floresta Amazônica não é só dos brasileiros, diz ministro francês

Nesta quinta-feira (20), o ministro do Comércio Exterior da França, Franck Riester falou sobre um acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia e defendeu, diante dos ministros dos outros países da UE, que o acordo não pode ser ratificado da forma que está. Ele pediu uma cláusula que obrigue o cumprimento de acordo firmados no Acordo de Paris, que tem por objetivo a redução do aquecimento global.





– A consequência para o acordo com o Mercosul é clara: Não podemos assinar o acordo com o Mercosul como ele está. A razão para isso é o não cumprimento dos acordos de Paris por parte de alguns desses países – apontou.





O acordo entre Mercosul e UE foi fechado em 2019, mas ainda depende da ratificação por parte de alguns.





Riester também falou sobre o combate ao desmatamento no Brasil e disse que a Floresta Amazônica não pertence apenas aos brasileiros.





– A Floresta Amazônica não pertence apenas aos brasileiros. Mas à humanidade (…) Se eles não se moverem, não terão acesso mais fácil ao mercado europeu do que hoje – destacou.





Riester já havia feito declarações semelhantes em uma audiência no Senado da França nesta quarta-feira (19). Na ocasião, ele disse que que o governo de Emmanuel Macron não deveria assinar o acordo e também fez críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro.





