Bebê nasce com anticorpos contra a Covid, e mãe celebra: "Felizes e emocionados"

A notícia que um bebê nasceu com anticorpos contra a Covid-19 ganhou manchete na mídia. A confirmação foi feita pela Secretaria de Saúde de Tubarão, que fica localizada no Sul de Santa Catarina. Talita Mengali Izidoro, mãe da criança, é médica e trabalha em um posto de saúde do município. Ela recebeu a vacina quando estava com 34 semanas de gravidez.





“Ficamos felizes e emocionados e que sirva de incentivo a outras gestantes. É uma dose de esperança a todos”, disse a mãe do bebê. O pequeno Enrico nasceu em abril e o teste que comprovou a presença dos anticorpos foi feito dois dias depois. O exame foi avaliado por médicos diferentes e incluíram o obstetra que acompanhou a gestação do pequeno, a mãe que é médica, o secretário de saúde do município e também profissionais do laboratório que realizaram o procedimento.





Após a constatação, a família resolveu mandar o exame para especialistas que confirmaram o fato. A descoberta será documentada em um artigo cientifico que já está sendo elaborado. O bebê está sendo acompanhado e será submetido a novos exames quando completar três e seis meses de vida. O objetivo é fazer a avaliação se a criança continua com a presença de anticorpos no sangue.





(G1)