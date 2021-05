Mulher de 71 anos se casa com garotão de 18 anos: "minha alma gêmea"

A história de amor de um casal se tornou viral nas redes sociais. Porém, o que mais chamou a atenção dos internautas foi a diferença de idade entre o casal. Entenda como tudo aconteceu.





No ano de 2015, Gary Hardwick, que na época estava com 18 anos, estava participando de um velório com sua tia Lisa quando viu pela primeira vez sua futura esposa Almeda, que na época tinha 71 anos, e estava de luto pela perda de seu filho Robert.





Os 53 anos de diferença entre o casal não foi obstáculo entre eles e logo ambos se apaixonaram. Duas semanas após o primeiro encontro eles se casaram e foram morar juntos. Está semana o casal ganhou as manchetes novamente após compartilhar com seus mais de 65 mil seguidores fotos do início de seu relacionamento.

“Conheci o amor da minha vida quando tinha 18 anos e ela 71 anos. Já se passaram quase seis anos e eu me apaixono mais a cada dia“, escreveu Gary Hardwick ao publicar uma foto lado a lado com sua esposa.





Seus milhares de seguidores fizeram várias perguntas sobre a diferença de idade entre eles. “Acho que depende de cada pessoa no que diz respeito à diferença de idade. Muitas pessoas estão em relacionamentos e têm a mesma idade, mas não são tão compatíveis por causa de seus interesses e hobbies diferentes”, respondeu Gary Hardwick aos seus seguidores.





O jovem também foi questionado qual seria a sua reação quando sua esposa falecer. “Eu poderia morrer antes de Almeda. Mas ninguém aqui está prometido hoje ou amanhã, então isso não é algo em que fico pensando. Não é algo que passa pela nossa cabeça ou que pensamos”, disse Gary.





Por sua vez, Almeda Hardwick também relatou sobre seu casamento com o garoto. Almeda relatou que ela foi casada por 43 anos e ficou muito triste após a morte do seu marido em 2013.





“Eu não estava procurando um jovem, mas Gary simplesmente apareceu. Eu soube imediatamente que ele era o cara. No fundo, eu estava procurando minha alma gêmea”, disse Almeda. Por fim, Almeda disse que Gary fez ela se sentir jovem novamente. “Isso me fez sentir como uma adolescente de novo”, finalizou.





