Vazam vídeos de MC Kevin xingando e humilhando vizinhos: “bando de fdp”; veja vídeo

Após a morte do cantor MC Kevin, que caiu do 5ª andar de um prédio no último domingo (16), vídeos sobre a personalidade do artista estão circulando nas redes sociais e deixando muita gente chocada.





O MC está sendo endeusado nas redes sociais após sua morte acidental e precoce, mas o com todo esse holofote está vindo à tona o jeito rude que Kevin tratava as pessoas, inclusive idosos.





Em um vídeo, o MC apareceu alterado e xingando seus vizinhos, com uma postura esnobe e soberba. Ele chega até mesmo a chamar idosos de “velhos chifrudos”.