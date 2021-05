Você tem Nomofobia? O vício em celular que pode prejudicar sua saúde

Hoje em dia a tecnologia aproxima quem está longe e distancia quem está perto, concorda? É com essa reflexão que quero trazer pra você nesse artigo um pouco sobre a Nomofobia, ou seja, o uso abusivo em celular. Você pode ter e não sabe.





No trânsito, um em cada quatro acidentes acontece devido ao uso do celular, e quando você está no volante com o celular na mão, a sua atenção cai pela metade, acredite!





Esse aparelhinho que você tem em mãos, que nos quebra um galho, parece inofensivo, mas é não. O uso abusivo do celular é tão perigoso quanto à droga ou álcool. O celular hoje é tratado como um amigo, responde nossas perguntas, joga com a gente, tira fotos, nos faz companhia… É uma poderosa ferramenta contra a solidão, né não?





São cerca de 170 milhões de pessoas com celulares no Brasil e 89% das pessoas se comunicam através do WhatsApp, muito, não?! O problema é que para muita gente, esse relacionamento pessoas e celular, passou dos limites.





Reflita:





. Quanto tempo você fica no celular por dia?





. Quanto tempo você passa olhando redes sociais?





. O que você agregou depois desse tempo no celular?





O vício em celular é semelhante ao de alguém com vícios em drogas ou comida. No Rio de Janeiro existe inclusive um Instituto chamado “Instituto Delete” que recebe pacientes e tratam cada situação como uma patologia.





Os pacientes entram em pânico, quando ficam sem o aparelho. A dependência atrapalha as atividades no dia a dia. E as pessoas chegam a ter a vida destruída pelo vício de celular.





Em cima dessas situações, o Instituto Delete conseguiu identificar três estágios. Avalie se você está exagerando ou não:





. Uso consciente





. Uso abusivo





. Uso abusivo dependente





Qual o seu estágio atual? Quanto maior for o tempo que qualquer pessoa fica se desenvolvido com uma tela, menos ela terá capacidade de desenvolver a linguagem. No ambiente corporativo, gestores têm desligados funcionários devido esse problema de se concentrar mais no celular do que no trabalho. O malefício é que algumas pessoas se sentem mais confiantes por trás do celular do que pessoalmente.





Cuidado para não entrar no caminho do vício, aproveite mais a vida, aproveite mais quem está próximo de você e se policie para não chegar no uso abusivo ou dependente. E quando você começar a perceber que as pessoas à sua volta começam a falar “desliga o celular”, “solta o celular”, não necessariamente são chatas; elas só estão indicando que talvez aquele uso que você está fazendo, seja excessivo. Fica a dica.





Desejo toda sorte de bênçãos pra vocês! Um forte abraço e até a próxima quarta, por aqui, por meio da Coluna “Gestão, Carreira & Negócios”.





Até lá!





Por Saulo Henrique