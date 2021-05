CRIMINOSOS FAZEM ARRASTÃO NA ZONA RURAL DE SANTANA DO ACARAÚ

Pelo menos dois homens armados fizeram pelo terceiro dia consecutivo arrastão nas comunidades rurais do Distrito de Baixa-Fria, segundo moradores, eles roubaram a residência de um agricultor e levaram uma motocicleta, dinheiro, celulares e aparelhos eletrônicos. Ainda segundo a população local, eles foram em direção a sede do distrito de Baixa-Fria e seguiram para comunidade de Ladeira Vermelha, “não sabemos mais o que fazer, estão clamando as autoridades que façam alguma coisa por nós, precisamos urgente de mais segurança”, disse um dos moradores.





Na terça-feira (25), os criminosos roubaram uma motocicleta na comunidade de Bonfim, já nesta quarta-feira (26), o assalto ocorreu em Ladeira Vermelha. A Policia Militar foi acionada, mas em virtude da distância da localidade da sede, os homens conseguiram fugir.





Com informações de Tribuna dos Vales