ADOLESCENTE É MORTO APÓS SER ALVEJADO A TIROS EM SÃO BENEDITO. SUSPEITO DO CRIME É DETIDO PELA PM

Um adolescente de 17 anos foi morto após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite do sábado (12), em São Benedito. O crime ocorreu por volta das 23h30 na localidade de Carnaúba 2, zona rural do município.





Ao Ibiapaba 24 horas, a PM informou que a vítima estava próximo a um pequeno comercio quando foi surpreendida por dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta e realizam os disparos. Após o crime, a dupla fugiu tomando rumo ignorado. O jovem identificado como Antônio César Mendes Lima, ainda chegou a ser socorrido a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) mas não resistiu.





A Polícia Militar iniciou as diligências e momentos depois conseguiu identificar os supostos autores do crime, sendo um deles detido no centro de São Benedito e encaminhado a delegacia plantonista em Tianguá. Entretanto, o mesmo foi liberado após prestar depoimento, sendo lavrado um Termo Circunstanciado de ocorrência (TCO).





As diligências seguem no sentido de capturar o segundo suspeito de envolvimento no homicídio.





(Ibiapaba 24 horas)