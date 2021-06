Filha de ex-senadora dos EUA mata o pai e celebra nas rede

A filha da ex-senadora republicana Elizabeth Halseth, Sierra Halseth, de 16 anos, divulgou um chocante vídeo em que ela e o namorado, Aaron Guerrero, de 18 anos, confessam ter assassinado o pai da garota, Daniel Halseth. O corpo dele foi encontrado esquartejado e carbonizado na casa da família, em Las Vegas, em abril deste ano.





– Bem-vindos ao nosso canal. É o terceiro dia depois que matamos alguém – diz o rapaz no vídeo. Em seguida, eles mostram o número três para a câmera.





Entretanto, a jovem o repreende: “Ei, não fale isso para a câmera”.





Despreocupada, Aaron segura o rosto da namorada entre as mãos e diz: “valeu a pena”. Os dois riem nesse momento.





Ignorando a monstruosidade do ato, os dois passam a encenar atos de violência. O rapaz dá dois tapas no rosto de Sierra e finge que está sufocando a menina. Ela, por sua vez, entra na “brincadeira”, olha para a câmera e encena que está sendo asfixiada. Os dois voltam a rir da situação e trocam carícias.





Segundo o canal local KNTV, Sierra e Aaron foram presos em Salt Lake City, em Utah, seis dias após o crime. As investigações apontam que eles cometeram o crime porque a família não queria que os dois ficassem juntos.





CRIME





Daniel Halseth teve o corpo esquartejado antes de ser carbonizado. A polícia afirma que o imóvel foi incendiado para destruir possíveis evidências sobre a morte da vítima.





Sierra e Guerrero namoraram entre junho e dezembro do ano passado, com o aval da família. No entanto, os pais de Sierra descobriram sobre os planos do jovem casal de fugir para Los Angeles, então exigiram que o relacionamento acabasse. Esta teria sido a motivação para o bárbaro crime.





Os dois estão detidos e enfrentam diversas acusações, incluindo assassinato, conspiração para assassinato, incêndio criminoso, roubo e fraude de cartão.





Eles comparecerão ao tribunal pela primeira vez nesta segunda-feira (14), em Las Vegas. (Pleno News)