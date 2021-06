Bolsonaro: "Brasil é o quarto país que mais vacina no mundo"

O presidente Jair Bolsonaro utilizou as redes sociais, neste domingo (13), para celebrar a chegada ao Brasil de insumos para a produção de vacinas contra a Covid-19. Em uma publicação nas redes sociais, ele também falou sobre a chegada de outros imunizantes e lembrou que o Brasil é o quarto país que mas vacina no mundo.





O novo lote de Insumos Farmacêuticos Ativo (IFA) desembarcou neste sábado (12) no Rio de Janeiro e será utilizado para a fabricação de 6 milhões de doses de vacina.









Leia o que disse o presidente:





1.1- Desembarcou na noite de ontem (12), no aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro, um novo lote de Insumos Farmacêuticos Ativo (IFA) para a produção de novas vacinas contra o covid da AstraZeneca/Fiocruz





1.2- O mencionado será suficiente para produzir, aproximadamente, 6 milhões de doses do imunizante. A nova remessa garante ainda o cumprimento do cronograma de entregas ao Ministério da Saúde, pela Fiocruz, até 10 de julho.





2.1- Para acelerar a vacinação do covid no Brasil, o Ministério da Saúde conseguiu antecipar mais de 3 milhões de doses do imunizante da Janssen, que devem chegar na próxima semana.





2.2- Além disso, o valor do contrato reduziu em 25%, resultando em uma economia para o País de mais de R$ 480 milhões. Só serão pagas apenas as doses efetivamente aplicadas. São mais de 600 milhões de doses contratadas até então.





2.3- Mais de 109 milhões de doses distribuídas a todos os estados do Brasil. O país é o quarto que mais vacina no mundo. . Assinado contrato de transferência de tecnologia para produção nacional da AstraZeneca pela FioCruz.