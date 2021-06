Adolescente perde parte do intestino após ‘desafio’ no TikTok

Uma jovem de 13 anos, que mora no Reino Unido, precisou remover parte do intestino e o apêndice após aderir ao chamado “desafio do piercing”, na rede social TikTok. A “brincadeira” consiste em colocar bolinhas magnéticas em cima e embaixo da língua para imitar um piercing.





No caso da adolescente, que teve o nome preservado, ela acabou engolindo 15 esferas magnéticas ao tentar completar o desafio. A mãe da menina, Faye Elizabeth, de 33 anos, diz que a filha apresentou vômitos e dor abdominal severa.





– Ela teve parte do intestino removido. Foi algo como dois segmentos [do órgão]. Então, eles costuraram de volta. Eles também encontraram esferas magnéticas dentro do apêndice dela, então eles tiveram que removê-lo também. Agora ela tem um cicatriz de seis polegadas (cerca de 15 centímetros) em seu estômago – lamentou a mãe.





Elizabeth disse que a filha sofreu dor severa após a brincadeira.





– As bolinhas magnéticas estavam tentando se juntar, então você imagina a dor que ela estava sentindo por dentro, com todas as esferas tentando se mover para se juntar – lembrou Elizabeth.





A mulher faz um alerta aos pais.





– Aparentemente, ela assistiu a um vídeo do TikTok, onde há uma tendência que todas as crianças estão fazendo no momento – afirmou.





Por fim, Elizabeth desabafou sobre o processo de recuperação da filha, que será longo.





– Ela não pode comer ou beber e está se alimentando através de um soro. Ela está passando por muita dor no momento – disse.





