Aglomeração nas filas de banco em Sobral

A aglomeração foi flagrada no banco Itaú, mas acontece em todas as agências no período de pagamento dos benefícios sociais e pagamento de salários de muitas empresas.





As medidas de combate à transmissão da covid-19 não estão sendo respeitadas nas filas de alguns bancos em Sobral. A reportagem do Portal Paraíso flagrou na manhã de quarta-feira (2/6) muita gente se aglomerando na fila do banco Itaú da Avenida Dom José. Além da aglomeração havia pessoas sem máscaras e o distanciamento social não estava sendo respeitado.





O portal falou com funcionários do banco e informaram que o horário normal de atendimento do é das 9h às 14h, mas que nos últimos cinco dias úteis do mês e nos primeiros cinco dias úteis de cada mês o atendimento é antecipado em uma hora, ou seja, das 8h às 14h. Neste período a demanda aumenta devido ao pagamento de benefícios e salários de muitas empresas.





Os clientes que estavam do lado de fora do banco reclamavam da demora para serem atendidos. O Sr. Valney, morador da localidade de Bom Fim, disse que chegou 5h30 da manhã e até às 9h40 ainda não tinha sido atendido. “Estamos aqui nesta aglomeração, ninguém sabe quem está sadio ou quem está doente e eles deviam começar a atender mais cedo porque é muito errado, pois tem gente que chega cedo e fica até 11h numa fila. A gente chega do interior e sai daqui meio dia correndo risco de perder até o transporte para ir embora”. Disse o Sr. Valeny.





Outro cliente do banco, o Sr. Marcos Sousa disse que chegou no banco às 7h15 e que recebeu uma ficha de prioridade, mas até às 10h não tinha sido atendido. “Minha reclamação é que esse negócio de prioridade, tudo é misturado e não funciona e eu queria providência das autoridades para acabar com isso porque maltrata as pessoas. Eu tenho artrose, hernia de disco, ansiedade e insônia e não posso estar muito tempo numa fila”. Disse o Sr. Marcos.





Segundo o Decreto Municipal as agências bancárias públicas e privadas em funcionamento no âmbito do Município de Sobral, bem como a agência da Caixa Econômica Federal situada no Centro de Convenções, realizarão seu atendimento ao público no período das 12 (doze) às 17 (dezessete) horas, devendo observar as outras medidas de segurança já decretadas pelo Poder Público.





Fonte: Edwalcyr Santos / Portal Paraíso