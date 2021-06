Hospital Veterinário Uninta promove Live sobre vacinação dos pets

As primeiras vacinas do animal são de extrema importância, assim como a primeira consulta com um médico veterinário. Pensando nisso, o Hospital Veterinário de Pequenos e Grandes Animais (HoVet) do Centro Universitário Inta (Uninta), promoverá uma Live aberta ao público, no dia 07 de junho, às 18 horas, com o tema: Primeiras Vacinas do Pet.





A live será transmitida através do perfil oficial do Uninta no Instagram (@unintaoficial), juntamente com o perfil oficial do HoVet (@hospitalveterinariouninta). O momento contará com a participação da Dra. Aline Venuto, médica veterinária residente em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais e do Dr. Cleiton Oriente, mestrando em biotecnologia e pós-graduando em clínica médica e cirúrgica de felinos.





Sobre a importância da vacinação, o Dr. Cleiton Oriente destaca que é o primeiro passo importante após a adoção de um pet. "A princípio o protocolo de vacinação é a primeira medida a ser tomada, essa live será enriquecedora a todos que irão assistir. [Será discutido] principalmente os cuidados que devem ser tomados até terminar o protocolo de vacinação e assim, estaremos prevenindo doenças virais e diminuindo taxas de mortalidade”, colocou.





Ainda segundo o médico veterinário. o animal em sua fase de crescimento precisa estar saudável para que cresça bem e tenha uma boa saúde. As vacinas nessa fase protegem o animal contra doenças infecciosas agressivas que podem levar o pet a óbito. Devido esta importância, é comum que haja dúvidas sobre o protocolo de vacinação, principalmente entre tutores de primeira viagem.









Conheça o HOVET





Fundado pelo Chanceler do UNINTA, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior, o primeiro hospital veterinário particular de Sobral é referência no atendimento de animais domésticos e silvestres, de pequeno e grande porte. O hospital, que atende a comunidade sobralense e da região, funciona 24h, incluindo urgências e emergências, além de proporcionar aos acadêmicos do curso de Medicina Veterinária da instituição, um local de estágio para práticas e experiências da formação.





Serviço





O que: Live Primeiras Vacinas do Pet





Onde: Instagram (@unintaoficial), juntamente com o perfil oficial do HoVet (@hospitalveterinariouninta).