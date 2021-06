EUA anunciam doação imediata de vacinas anticovid ao Brasil

A Casa Branca informou, em entrevista coletiva e com comunicados complementares, os detalhes da doação das primeiras 25 milhões de vacinas contra a Covid-19 a outros países. O Brasil foi incluído na lista de países que receberão os imunizantes.





Segundo o coordenador da força-tarefa de combate à Covid-19, Jeff Zients, 1 milhão de doses da vacina da Johnson e Johnson foram carrgadas nesta quinta-feira (3) para a Coreia do Sul.





– Esse é só o começo. Esperamos uma cadência regular de embarques para todo o mundo nas próximas semanas – disse.





Conforme o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, os EUA receberam pedidos de todo mundo. Pelo menos 75% das 25 milhões de doses iniciais de vacinas a serem enviadas (quase 19 milhões) serão compartilhadas por meio da iniciativa Covax.





– Isso vai maximizar o número de vacinas disponíveis equitativamente para todos os países e vai facilitar o compartilhamento com aqueles que estão em maior risco.





Dentre as vacinas doadas via Covax, aproximadamente 6 milhões de doses irão para América Latina, incluindo o Brasil, e para o Caribe.





Conforme o comunicado da Casa Branca, também receberão doses de vacinas Argentina, Colômbia, Costa Rica, Peru, Equador, Paraguai, Bolívia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haiti e outros países da Comunidade Caribenha (Caricom), além da República Dominicana.





Ainda dentre as 19 milhões de vacinas doadas via Covax, cerca de 7 milhões de doses vão para o Sul e o Sudeste Asiático; e cerca de 5 milhões, para a África.





Os 25% remanescentes, que equivalem a pouco mais de 6 milhões de doses, serão compartilhados diretamente com países que estão passando por surtos, em crise, e com outros parceiros e vizinhos, incluindo Canadá e México. Também serão destinadas vacinas a locais com necessidades urgentes, como Índia e Gaza.





Segundo a Casa Branca, nos próximos dias os EUA vão coordenar isso com a Covax e os países que receberão a vacina nos embarques.





A Casa Branca reforçou ainda que, até o fim do junho, os EUA irão compartilhar com o mundo 80 milhões de doses da sua oferta de vacinas.





(Estadão)