Sinhá Saboia comemora 55 anos de existência

A ideia de comemorar a data surgiu através do trabalho jornalístico de pesquisa do jornal “O Bairro” que chegou ao documento de nomeação do bairro.





O Sinhá Saboia, maior bairro de Sobral, fez no domingo (30/5) 55 anos. O bairro é conhecido como complexo Sinhá Saboia por compreender cinco conjuntos habitacionais, Cohab I e II, Jatobá I e II, Santo Antônio e o próprio Sinhá Saboia, que juntos somam aproximadamente 35 mil habitantes. Na gestão do prefeito Cesário Barreto Lima, através da Lei de número 134, criou em 1966, o bairro Sinhá Saboia que até então era conhecido como Cancela ou Jatobá.





O nome dado ao bairro é uma homenagem que Cesário Barreto fez à Maria da Soledade Paula Pessoa, conhecida carinhosamente pelo povo como Sinhá Saboia, dona da maioria das terras do bairro. A homenageada nasceu em Sobral dia 28 de novembro de 1875 e faleceu em Sobral, 19 de outubro de 1963 aos 87 anos. Evangelina Saboia filha da Sinhá Saboia herdou as terras de sua mãe e à época fez muitas doações ao município para construções importantes como o Cemitério Santa Marta, BNB Clube, Paróquia de Fátima, prédio do INSS dentre outras doações.





De acordo com Giovana Saboya Mont´Alverne, neta da Sinhá Saboia, Cesário Barreto queria homenagear Evangelina Saboia por ter doado muitas terras para o município, mas a herdeira pediu para que ele homenageasse sua mãe que era a dona das terras e já havia falecido. E assim foi feito.

Jornal “O Bairro” primeiro jornal próprio de um bairro fundado em fevereiro de 2006





O Sinhá Saboia foi pioneiro em muitos aspectos como, por exemplo, foi o primeiro bairro de Sobral a comemorar seu dia, a ter um jornal e um programa de rádio próprio. O jornal “O Bairro”, fundado por Edwalcyr Santos, liderança comunitária, em 2006, teve um papel fundamental na divulgação da história do território. Foi através do trabalho jornalístico de pesquisa que o periódico chegou ao documento de nomeação do bairro na Câmara Municipal de Sobral.





A partir do documento, o fundador do jornal, junto com outras lideranças idealizou o aniversário que foi comemorado nos dias 29 e 30 de maio de 2010. O jornal “O Bairro’ em parceria com a Prefeitura levou para a quadra de skate do bairro o “Projeto Diversão” que envolvia todas secretarias da Prefeitura de Sobral. Atividades como futebol, vôlei, jogos de dama e xadrez, brinquedos infláveis, observatório do Museu do Eclipse, tenda da Teia Digital, tenda da saúde com aferição de pressão arterial e glicose dentre outras.





Além das atividades citadas ainda teve apresentações culturais como dança de hap, hip e hop, contação de história com a professora Valdelice, apresentação de Karatê, apresentação do Grupo Legião Brasileira de Capoeira, peça teatral com os alunos da Escola Paulo Aragão e a apresentação do grupo de quadrilha junina “Arraiá Asa Branca”.





É uma pena que a gestão municipal não valorize e nem dê importância a uma data tão importante para a cultura de um povo. Em 2011 lideranças comunitárias procuraram a Prefeitura para viabilizar o aniversário do bairro, mas foi negado e até hoje nada mais foi feito para lembrar a data pelo poder público.





Fonte: Portal Paraíso / Edwalcyr Santos