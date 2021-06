Ameaça de Ciro a Bolsonaro vai parar na Justiça Federal do DF

O procurador-geral da República Augusto Aras enviou à Justiça Federal de Brasília a notícia-crime contra o ex-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT), que se manifestou sobre dar a Jair Bolsonaro “o mesmo destino do Mussolini”.





A ameaça de morte ao presidente Bolsonaro foi denunciada pelo vereador Nikolas Ferreira (PRTB-MG), de Belo Horizonte.





Inicialmente, a ação foi parar nas mãos do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), que despachou a notícia-crime ao gabinete de Augusto Aras. Este, por sua vez, argumentou que Ciro não tem foro privilegiado e que, portanto, caberia à primeira instância do Ministério Público avaliar a necessidade de investigar o pedetista.





AMEAÇA A BOLSONARO





Sempre com declarações polêmicas, Ciro Gomes disse, em um vídeo, que faria com que Bolsonaro tivesse “o mesmo destino de Mussolini”, caso o presidente tentasse dar um golpe de Estado no Brasil. Benito Mussolini, ditador italiano fascista, foi executado pela oposição e teve seu corpo exposto em praça pública.





– Se ele (Bolsonaro) tentar um golpe no futuro ou a qualquer momento, nós daremos a ele o destino que teve Mussolini. Eu, Ciro Gomes, assumo, como palavra de honra, que estarei na luta de um, de dez ou de 1.000 para dar a ele o destino de Mussolini se ele tentar algum golpe no Brasil – disse o ex-candidato à Presidência derrotado em 2018. (Pleno News)