Bolsonaro chama senador Renan Calheiros de “PhD em corrupção"

Em conversa com apoiadores em Brasília, na noite de terça-feira (1°), o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL). De acordo com o presidente, o parlamentar é “PhD em corrupção” e o relatório que será feito por ele no colegiado “não dá nem para colocar no banheiro, porque estará mais sujo do que o papel higiênico”.





– Hoje estava lá a Nise Yamaguchi, uma estudiosa do assunto. E estava sendo humilhada, uma covardia, uma covardia. Um cara com 17 inquéritos no Supremo, PhD em corrupção e tentando fazer…Olha só….Olha que ridículo, ficaram uma hora batendo na Nise – disse o presidente ao comentar sobre a ida de Nise Yamaguchi à CPI.





O presidente disse ainda acreditar que a CPI não vai investigar desvios de dinheiro público destinado ao combate à pandemia porque o colegiado “não vai apurar a especialidade do Renan”.





– Impressionante as perguntas que fazem na CPI, em uma clara demonstração de que não tem do que acusar. Agora eu quero ver a ministra Rosa Weber, por que os governadores entraram com uma ação no Supremo para que não fossem chamados na CPI, vamos ver o que acontece. O próprio Renan falou há algumas semanas: “Essa CPI não vai apurar desvio de recursos” – completou.





(Pleno News)