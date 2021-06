Bolsonaro elogia policiais e diz que Lázaro será capturado

Neste sábado (19), o presidente Jair Bolsonaro utilizou as redes sociais para afirmar que a prisão de Lázaro Barbosa, o serial killer do DF, é questão de tempo. Ele publicou um vídeo elogiando os policiais empenhados na captura e desejou boa sorte.





Em sua publicação, Bolsonaro também disse ter certeza de que ” brevemente, Lázaro estará no mínimo atrás das grades”.





– Aos policiais que estão na captura do marginal Lázaro, que tem levado o terror no entorno de Brasília. Sabemos que este bandido tem uma certa prática de andar na mata sem deixar vestígio. Mas sabemos também que os nossos policiais, além da coragem, são tenazes e não descansarão enquanto não cumprir essa missão. Boa sorte a todos vocês e tenho certeza que, brevemente, Lázaro estará no mínimo atrás das grades – afirmou.

- Lázaro, no mínimo preso, é questão de tempo.

- Boa sorte para os policiais que estão em sua captura.