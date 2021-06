Bolsonaro prevê 100 mil motos durante evento em São Paulo

Em conversa com apoiadores na noite desta segunda-feira (7), o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a “motociata” marcada para ocorrer neste sábado (12) em São Paulo. De acordo com ele, a previsão é contar com a participação de 100 mil motos.





A declaração ocorreu a ser questionado por um apoiador sobre o passeio marcado para o fim de semana.





– Você estará sábado em São Paulo?. A previsão é de [que teremos] 100 mil motos lá – apontou.





O Acelera para Cristo é um evento é organizado por apoiadores evangélicos do presidente, uma das bases eleitorais mais fortes de Bolsonaro. Este deve ser o terceiro passeio de moto do qual Bolsonaro participa.





No último dia 23, Bolsonaro levou milhares de motociclistas às ruas do Rio de Janeiro, estado que é um dos seus redutos eleitorais. Na ocasião, o presidente foi acompanhado de parlamentares cariocas e do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello.





Já no dia 9 de maio, no Dia das Mães, o presidente passeou pelas ruas do Distrito Federal, em Brasília.





