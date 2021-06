GRANJA-CE: EX-DETENTO É EXECUTADO COM TRÊS TIROS

A vítima era um ex-detento que já respondeu por homicídio e foi preso três vezes por tráfico de drogas. Também já foi preso por cumprimento de mandado de prisão.





A polícia registrou durante a noite desta segunda-feira, 07, por volta das 20h, um homicídio a bala no município de Granja, o primeiro deste ano no município. A vítima foi o Paulo Igor de Oliveira Barros, 37 anos, mais conhecido como Paulinho, um ex-detento que também já havia cometido um homicídio no passado. A vítima foi alvejada a bala com três tiros e morreu ali mesmo local.





Conforme as informações chegadas ao Camocim polícia 24h, uma dupla trafegando em uma moto Honda Bros preta teria chegado a casa de Paulinho e em seguida lhe chamado, sendo que quando o mesmo saiu foi recebido a bala. Existe uma informação ainda extraoficial que a dupla poderia ser de agiotas ou gente ligada ao tráfico. Paulinho ainda saiu correndo na tentativa de escapar, no entanto, caiu a poucos metros, morrendo ali mesmo. Em seguida a dupla assassina saiu em alta velocidade fugindo do local.









Velho conhecido da polícia





De acordo com as informações, Paulinho teria saído do presídio há cerca de 30 dias. Uma outra informação é que Paulinho já teria cometido um homicídio a golpes de facão e por ironia do destino foi morto quase no mesmo local onde matou seu desafeto.









Dívidas





A polícia trabalha com a hipótese da morte ter sido motivada devido dívidas. Equipes do Raio, do P.O.G. da cidade de Granja bem como outras equipes policiais da região já estão fechando o cerco na tentativa de capturar os assassinos. Um dos acusados é louro, barbudo, alto e gordo. A polícia pede para quem tiver informações a cerca dos assassinos, ligar para o 190 que sua identidade será mantida em sigilo.





