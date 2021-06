General Mourão defende Copa América e detona Tite: “O Cuiabá está precisando de técnico”

O vice-presidente General Hamilton Mourão defendeu nesta segunda-feira (7) a realização da Copa América no Brasil e detonou o técnico esquerdista da seleção, Tite. Mourão disse, sem citar o nome de Tite, que se o treinador “não quer mais”, pode “pedir o boné”, porque “o Cuiabá (time recém-chegado à primeira divisão) está precisando de um técnico”.





Mourão fez coro a manifestações de defensores do governo, em grande número nas redes tem pedido a saída de Tite, que é admirador do ex-presidiário Lula.





O Brasil aceitou sediar a Copa América a menos de duas semanas antes do torneio. A Argentina, que seria a sede, desistiu devido à disparada da pandemia naquele país. A Colômbia também havia desistido, devido a protestos populares. O governo federal brasileiro deu o aval para a vinda da competição.





Na chegada ao Palácio do Planalto nesta segunda, Mourão foi questionado sobre a situação:





“Não vou entrar nessa discussão. Eu acho que faz parte dessa disfuncionalidade que nós estamos vivendo. Eu sou do tempo que jogador de futebol, quando era convocado para seleção brasileira, era considerado uma honra. O técnico, ele não quer mais, não quer, o Cuiabá está precisando de um técnico, aí, não tá? Então leva lá, sai, pede o boné. Acho que isso é uma discussão, neste momento, totalmente disfuncional’, disse Mourão.





De acordo com reportagem publicada no fim da manhã desta segunda, os jogadores decidiram participar do torneio.