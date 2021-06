POLICIAIS DO RAIO DE GRANJA EM AÇÃO!

Durante a manhã desta segunda-feira, 07, por volta das 07h, um homem foi preso por pm’s do Raio com apoio do pm’s do P.O.G. de Moraújo, sob acusação de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.





De acordo com as informações colhidas junto a PM, denúncias feitas ao policiamento do Raio de Granja apontavam que o indivíduo Samuel Silva dos Santos, 36 anos, possuía armas de fogo e que estava traficando “com força” na localidade de Assentamento Poço das Pedras, zona rural de Moraújo.





Diante das informações os militares foram ao dito local e fecharam o cerco contra o denunciado. Com ele foram apreendidas várias pedras de crack já embaladas para a venda. Em sua casa os pm’s apreenderam dois revólveres calibre 38 com 12 munições intactas. Também foi apreendido R$ 1.510,00 e vasto material usado no tráfico. Samuel recebeu voz de prisão e foi conduzido para a DPC de Sobral onde o delegado o autuou em flagrante sob acusação de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.





Com informações do portal Camocim Polícia 24h