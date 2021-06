TRAGÉDIA: TRABALHADOR MORRE DE CHOQUE ELÉTRICO ENQUANTO MANUSEAVA ARMAÇÃO DE FERRO EM CAMOCIM

Lamentavelmente, um trabalhador morreu vítima de choque elétrico durante a manhã desta terça-feira, 08, aqui em Camocim. Por volta das 08h da manhã populares ligaram para o 190, informando que uma pessoa tinha sofrido uma forte descarga elétrica no terceiro andar de uma construção localizada no cruzamento da Rua Paissandu com Rua da Paz. De imediato uma equipe do Samu compareceu ao local e infelizmente quando foi realizar os primeiros socorros constataram que a vítima já havia morrido.





Ainda de acordo com a polícia, o homem identificado como Francisco, residente na Rua 24 de Maio, bairro Brasília, era trabalhador da obra e no momento que manuseava uma armação de ferro (coluna), esta encostou no fio de alta tensão que fica a cerca de 80 cm da janela do apartamento, fazendo com que ele sofresse uma forte descarga elétrica e morreu ali esmo no local. Uma equipe da PM e da Pefoce foi enviada ao local.





(Camocim Polícia 24h)