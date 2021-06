Exército impõe 100 anos de sigilo para processo de Pazuello

O Exército Brasileiro negou acesso ao processo administrativo, que foi arquivado, sobre a participação do general Eduardo Pazuello em uma motociata ao lado do presidente Jair Bolsonaro. O passeio de motocicleta aconteceu no final de maio, no Rio de Janeiro.





Ao jornal O Globo, o Exército informou que o processo contém informações pessoais e citou o dispositivo da Lei de Acesso à Informação (LAI) que garante, nesse tipo de caso, o sigilo por 100 anos.





O Serviço de Informação ao Cidadão da força disse, nesta segunda-feira (7), ao jornal carioca, que “a documentação solicitada é de acesso restrito aos agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que ela se referir”.





O general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comandante do Exército Brasileiro, decidiu, no dia 3 de junho, não puniria Pazuello por conta de sua ida à motociata. Em nota, o Exército afirmou que, após o comandante ter avaliado argumentos do ex-ministro, “não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar”. (Pleno News)